Германия призвала Россию объяснить передвижение войск

Она считает, если РФ нечего скрывать, то ей следует объяснить цель перемещения войск.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала объяснить РФ перемещение российских военных сил на российско-украинской границе. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, сообщает "РИА Новости".

Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются. Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии, в своем Twitter

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также обратился к Кремлю с подобным призывом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военнослужащие имеют право перемещаться по территории своей страны там, где посчитают это необходимым. По его словам, это не должно волновать мировое сообщество.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, также заявила, что следить за передвижением российских военных на территории России бессмысленно.

Ранее Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

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