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Во Флориде самолет Второй мировой войны экстренно приземлился на воду

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Торпедоносец "сел" в нескольких метрах от отдыхающих.

Во время авиашоу во Флориде на мелководье совершил аварийную посадку торпедоносец времен Второй Мировой войны Grumman TBM-3U Avenger. Об этом сообщает MyNews13.

Видео снял отдыхающий на пляже. По ролику видно, что торпедоносец пролетел прямо над головами находящихся в воде людей. По данным издания, он приземлился из-за технической неисправности. Пилот самостоятельно принял решение об экстренном приземлении. 

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее в Новосибирске самолет пролетел прямо над головами рыбаков.

Видео: Storyful Rights Management

Теги: grumman tbm-3u avenger, аварийная посадка, авиашоу, флорида
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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