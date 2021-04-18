Во Флориде самолет Второй мировой войны экстренно приземлился на воду

Торпедоносец "сел" в нескольких метрах от отдыхающих.

Во время авиашоу во Флориде на мелководье совершил аварийную посадку торпедоносец времен Второй Мировой войны Grumman TBM-3U Avenger. Об этом сообщает MyNews13.

Видео снял отдыхающий на пляже. По ролику видно, что торпедоносец пролетел прямо над головами находящихся в воде людей. По данным издания, он приземлился из-за технической неисправности. Пилот самостоятельно принял решение об экстренном приземлении.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее в Новосибирске самолет пролетел прямо над головами рыбаков.

Видео: Storyful Rights Management