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Шнуров опубликовал новый клип, раскритиковав введение FAN ID

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Нововведение должно заработать уже 1 июня 2022 года.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил очередной клип с критикой властей: на этот раз он высказался о введении FAN ID. Как отметил музыкант: "для нашего комфорта паспорта уже придуманы для спорта".

Законопроект о введении в России системы идентификации зрителей на спортивных мероприятиях – паспортов Fan ID для болельщиков – Госдума приняла 17 декабря. Нововведение должно заработать уже 1 июня 2022 года. Fan ID можно будет оформить на портале Госуслуг.

В этом месяце Сергей Шнуров выпустил уже три клипа о плохой уборке снега,  мусора и наледи в Петербурге.

Видео: YouTube / Ленинград | Leningrad

Теги: ленинград, шнуров сергей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка, Спорт,

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