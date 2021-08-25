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Миссия США в Кабуле должна быть завершена к концу августа

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Однако Соединенные Штаты разработают план на случай продления сроков эвакуации из Афганистана.

Сдвиг сроков может возникнуть, так как многие афганцы, сотрудничавшие с США, все еще находятся в Кабуле. Однако президент США Джо Байден дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По мнению администрации, американские власти успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа.

Ранее глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула

Видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: афганистан, кабул, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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