Миссия США в Кабуле должна быть завершена к концу августа

Однако Соединенные Штаты разработают план на случай продления сроков эвакуации из Афганистана.

Сдвиг сроков может возникнуть, так как многие афганцы, сотрудничавшие с США, все еще находятся в Кабуле. Однако президент США Джо Байден дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По мнению администрации, американские власти успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа.

Ранее глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула

Видео: YouTube / Yahoo Finance