Белоруссия обвинила Польшу в незаконном пересечении воздушной границы

Факт нарушения зафиксировали вечером 12 апреля.

Министерство обороны Белоруссии заявило о неустановленном воздушном судне, которое пересекло границу со стороны Польши, а затем вернулось обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованным данным, факт нарушения пересечения границы зафиксирован 12 апреля в 20:45.

Сообщается, что после инцидента в ведомство республики был вызван польский атташе по вопросам обороны. Ему заявили, что Польша должна разобраться в данном происшествии и сообщить о результатах белорусской стороне.

Ранее украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу.

Фото: Telegram / modmilby

