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Белоруссия обвинила Польшу в незаконном пересечении воздушной границы
Сегодня, 16:49
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phil_k

Белоруссия обвинила Польшу в незаконном пересечении воздушной границы

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Факт нарушения зафиксировали вечером 12 апреля.

Министерство обороны Белоруссии заявило о неустановленном воздушном судне, которое пересекло границу со стороны Польши, а затем вернулось обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованным данным, факт нарушения пересечения границы зафиксирован 12 апреля в 20:45.

Сообщается, что после инцидента в ведомство республики был вызван польский атташе по вопросам обороны. Ему заявили, что Польша должна разобраться в данном происшествии и сообщить о результатах белорусской стороне. 

Ранее украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу.

Фото: Telegram / modmilby
 

Теги: граница белоруссии и польши, минобороны белоруссии, незаконное пересечение границы
Категории: Происшествия, Лента новостей, Мировые новости,

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Голубев Михаил
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