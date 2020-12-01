Белоруссия обвинила Польшу в незаконном пересечении воздушной границы

Министерство обороны Белоруссии заявило о неустановленном воздушном судне, которое пересекло границу со стороны Польши, а затем вернулось обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Согласно опубликованным данным, факт нарушения пересечения границы зафиксирован 12 апреля в 20:45.
Сообщается, что после инцидента в ведомство республики был вызван польский атташе по вопросам обороны. Ему заявили, что Польша должна разобраться в данном происшествии и сообщить о результатах белорусской стороне.
Ранее украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу.
Фото: Telegram / modmilby
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