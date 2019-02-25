Видео: В Бангладеш мужчина попытался угнать самолет с игрушечным пистолетом

В сети опубликованы видеокадра с места происшествия в аэропорту.

В Бангладеш мужчина пытался угнать самолет.

Как стало известно, во время пересадки из аэропорта Шах-Аманат в Читтагонге мужчина, угрожая оружием, пытался захватить самолет. Во время штурма злоумышленника уничтожили. Из пассажиров и силовиков никто не пострадал.

Как передают местные власти, мужчина угрожал экипажу игрушечным пистолетом. Злоумышленник был психически нездоров.

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Видео: YouTube