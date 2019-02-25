В Новосибирске "девятка" протаранила грузовик: три человека погибли, водитель отделался переломом ключицы

В сети опубликованы жуткие кадры с места смертельной аварии.

Сегодня ночью, 25 февраля, в Новосибирске произошло жуткое ДТП с тремя погибшими.

Как стало известно, в 4.50 на улице Троллейной 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, следовавший со стороны улицы Связистов в сторону ул.9-й Гвардейской Дивизии, совершил столкновение со стоящим у края проезжей части контейнеровозом "Мерседес". В результате мощного удара от "девятки" практически срезало верхнюю часть.

В ДТП погибли трое, два молодых человека и девушка. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. По некоторым данным в СМИ, у водителя перелом правой ключицы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также личности всех погибших и пострадавших в аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео и фото: МВД РФ по г. Новосибирску