Байден представил план по развитию инфраструктуры США

Для его воплощения президент США планирует потратить $2 трлн долларов.

Президент США Джо Байден обозначил план развития инфраструктуры страны. Расходы на это составят два триллиона долларов. Он намерен осуществить план за счет увеличения налогов, сообщает "Интерфакс".

По словам Байдена, этот план позволит создать самую стабильную экономику в мире, а также обеспечить миллионам граждан США рабочие места. Сам план подразумевает выделение более 600 миллиардов долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры, а также 400 миллиардов долларов на поддержку пожилых людей и инвалидов.

Также сотни миллиардов планируется вложить в поддержку промышленников, доступное жилье и развитие широкополосного интернета.

Нам нужно сделать это сейчас. Я убеждён, что через 50 лет люди, анализируя то, что мы делаем сейчас, придут к выводу, что именно на этом моменте Америка обеспечила себе безоблачное будущее. Джо Байден, президент США

План Байдена потребует расходов в размере двух триллионов долларов за восемь лет. Президент США отмечает, что реализация плана важна для усиления конкурентных позиций США по сравнению с КНР, а также для борьбы с изменением климата.

Ранее Джо Байден заявил, что США вакцинировали от COVID-19 почти 75% граждан старше 65 лет.

Фото: официальный сайт президента США