Президент США случайно оскорбил британских военных

Британские СМИ сочли оговорку американского лидера бестактной.

Президент США Джо Байден допустил ошибку во время выступления перед американскими военными. Инцидент произошел на базе Милденхолл в Великобритании, отмечают "РИА Новости".



Байден неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы". Вместо "RAF" Байден сказал "RFA", что может обозначать нецензурное английское выражение.

На официальном сайте Белого дома в расшифровке речи президента неправильный вариант зачеркнули, а в скобках указали верный.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что даст понять главе Российской Федерации Владимиру Путину, что "Америка вернулась".

Видео: YouTube / Fox Business