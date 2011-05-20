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Президент США случайно оскорбил британских военных

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Британские СМИ сочли оговорку американского лидера бестактной. 

Президент США Джо Байден допустил ошибку во время выступления перед американскими военными. Инцидент произошел на базе Милденхолл в Великобритании, отмечают "РИА Новости".

Байден неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы". Вместо "RAF" Байден сказал "RFA", что может обозначать нецензурное английское выражение.

На официальном сайте Белого дома в расшифровке речи президента неправильный вариант зачеркнули,  а в скобках указали верный.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что даст понять главе Российской Федерации Владимиру Путину, что "Америка вернулась".

Видео: YouTube / Fox Business

Теги: байден, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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