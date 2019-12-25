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Байден и Меркель обсудили присутствие российских военных на границе с Украиной
Сегодня, 8:30
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phil_k

Байден и Меркель обсудили присутствие российских военных на границе с Украиной

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В ходе переговоров лидеры стран также обсудили борьбу с коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Донбассе, тему присутствия НАТО в Афганистане, а также борьбу с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

В разговоре лидеры стран подчеркнули важность тесных отношений, а также продолжения политических усилий для развития стран. Президент США также заявил о выводе войск из Афганистана. Меркель и Байден сошлись во мнении, что следует настойчиво требовать от России передислокации войск от границы с Украиной.

Также Зайберт отметил, что лидеры государств обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и подчеркнули необходимость "предоставления глобального и справедливого доступа к вакцинам".

Ранее страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана.

Фото: pixabay.com

Теги: ангела меркель, джо байден, переговоры сша и германии, штеффен зайберт
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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