Байден и Меркель обсудили присутствие российских военных на границе с Украиной

В ходе переговоров лидеры стран также обсудили борьбу с коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Донбассе, тему присутствия НАТО в Афганистане, а также борьбу с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

В разговоре лидеры стран подчеркнули важность тесных отношений, а также продолжения политических усилий для развития стран. Президент США также заявил о выводе войск из Афганистана. Меркель и Байден сошлись во мнении, что следует настойчиво требовать от России передислокации войск от границы с Украиной.

Также Зайберт отметил, что лидеры государств обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и подчеркнули необходимость "предоставления глобального и справедливого доступа к вакцинам".

Ранее страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана.

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