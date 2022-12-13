По Петербургу 13 мая проедет золотой автобус "Зенита"

В этот же день на "Газпром Арене" пройдет игра с "Краснодаром".

В субботу, 13 мая, по Петербургу проедет золотой автобус с игроками "Зенита". Маршрут автобуса на данный момент уточняется. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В этот же день на "Газпром Арене" пройдет игра с "Краснодаром". После матча футболистов наградят за победу в РПЛ. Победа над "Спартаком" стала для команды пятой подряд под руководством Сергея Семака и десятой с учетом первенства СССР.

В программе – золотые медали и чемпионский кубок, яркое шоу "Путь до той звезды" и многочисленные сюрпризы", – говорится в сообщении. Пресс-служба ФК "Зенит"

"Зенит" вывесил флаг со второй звездой над "Газпром Ареной" после победы в РПЛ.

Ранее на Piter.tv: матч "Зенита" и "Спартака" начался с минуты молчания.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"