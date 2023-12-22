Школьники, обвиняемые в поджоге покрышек в жилом доме на улице Фрунзе, отправлены в СИЗО

Напомним, 8 февраля в ходе пожара в подъезде дома 10 по улице Фрунзе эвакуировали 22 человека.

Московский районный суд вынес постановление об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу до 8 апреля 2024 года в отношении двух несовершеннолетних лиц – учеников 7 и 9 классов. Школьники подожгли в подъезде дома 10 по улице Фрунзе автомобильные покрышки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Первый из обвиняемых, ученик 7 класса, живет в деревне Вертемяги Ленобласти, а второй – учащийся 9 класса – в Выборгском районе. В настоящий момент они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС). По факту поджога возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом).

Напомним, 8 февраля в ходе пожара в подъезде дома 10 по улице Фрунзе эвакуировали 22 человека, троих из них – супругов в возрасте 55 лет и 61 года, 74-летнюю пенсионерку – доставили в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Задымление началось с лестничной клетки, после огонь перешел в квартиру.

Ранее мы рассказывали о том, что личности поджигателей покрышек в доме по Лиговскому проспекту установлены.

Фото: Piter.TV