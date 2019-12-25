Назван алкогольный напиток, снижающий сахар до опасного уровня

Большинство спиртных напитков, как правило, повышают уровень сахара в крови, а потом опасным образом понижают его.

Медики рекомендуют исключить из рациона многие продукты и напитки, поскольку они могут резко повысить или понизить уровень сахара в крови. Как сообщило издание Express, есть популярные алкогольные напитки, которые могут сильно понизить уровень сахара в крови.

Большинство спиртных напитков, как правило, повышают уровень сахара в крови, а потом опасным образом понижают его. К такому эффекту могут приводить вино, херес, пиво, лагер, ликер. При употреблении нескольких напитков сахар сначала повысится, через несколько часов начнется устойчивое падение.

Медики напоминают, гипогликемия – не менее опасное явление, чем повышенный уровень сахара в крови. При низком сахаре выше риск инфаркта миокарда, развития сердечной аритмии.

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Фото: Piter.tv