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"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе

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Нелепый инцидент произошел в ходе брифинга, посвященного ликвидации последствий лесных возгораний в штате Калифорния.

Американский президент, член Демократической партии Джо Байден предложил своему вице-президенту Камале Харрис "жечь", передавая коллеге речь в ходе правительственного брифинга, посвященного смертоносным лесным пожарам в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Ранее местная газета Washington Post  уведомила читателей о том, что дом Камалы Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за природных возгораний вместе с недвижимостью десятков тысяч обычных американцев.

Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить.

Джо Байден, глава США

Камала Харрис покойно отреагировала на эту реплику и продолжила обсуждение проблемы.

Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы.

Фото и видео: YouTube /Forbes Breaking News

Теги: белый дом, джо байден, калифорния, камала харрис, конфуз, природный пожар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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