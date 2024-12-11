"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе

Нелепый инцидент произошел в ходе брифинга, посвященного ликвидации последствий лесных возгораний в штате Калифорния.

Американский президент, член Демократической партии Джо Байден предложил своему вице-президенту Камале Харрис "жечь", передавая коллеге речь в ходе правительственного брифинга, посвященного смертоносным лесным пожарам в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Ранее местная газета Washington Post уведомила читателей о том, что дом Камалы Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за природных возгораний вместе с недвижимостью десятков тысяч обычных американцев.

Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить. Джо Байден, глава США

Камала Харрис покойно отреагировала на эту реплику и продолжила обсуждение проблемы.

Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы.

Фото и видео: YouTube /Forbes Breaking News