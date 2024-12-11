Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров со взрывом атомной бомбы

Роберт Луна указал на вероятность большего числа жертв в Калифорнии.

Шериф округа Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия бушующих на территории американского штата Калифорния лесных пожаров со сбросом атомной бомбы. Соответствующее заявление сделал телеканал CNN со ссылкой на слова эксперта, сказанные им на пресс-конференции перед журналистами. Специалист указал на то, что количество жертв от стихийного бедствия составляет пять человек, однако, он сомневается, что речь идет о заключительных цифрах. Шериф выразил надежду на то, что количество погибших не будет расти, но учитывая увеличение разрушений на местах, он лично не ждет "хороших новостей".

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что все выглядит так, будто "атомная бомба упала в этих районах. материал местных СМИ

Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты.

Фото и видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles