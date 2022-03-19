"Вашингтон" обыграл "Каролину", забили Овечкин и Кузнецов

Матч закончился со счетом 4:3.

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российские спортсмены Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по одной шайбе в выездном матче. Встреча завершилась по серии буллитов. Основное время и овертайм закончились с равным счетом - 3:3. В составе столичного клуба шайбы в ворота соперников забросили на 8, 11 и 55 минутах Евгений Кузнецов, Джон Карлсон и Александр Овечкин. Последний также реализовал победный буллит в послематчевой серии. От "Каролины" голы реализовали на 6 и 40, 28 минутах Сэт Джарвис (оформил дубль) и Винсент Трочек.

Российский нападающий из "Каролины" Андрей Свечников совершил одну результативную передачу в текущем матче. Она стала для хоккеиста 31-й в нынешнем сезоне НХЛ. Голкипер из "Вашингтона Кэпиталз" Илья Самсонов отразил 17 бросков по воротам команды из 20.

Таким образом "Вашингтон" с 80 очками после 63 проведенных матчей находится в рейтинге Столичного дивизиона на четвертой позиции. "Каролина" лидирует в списке с 88 очками за 61 игру.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET