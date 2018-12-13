В Выборге пройдет семинар для работодателей о нововведениях в сфере охраны труда

Для участия в семинаре приглашаются руководители организаций, специалисты по охране труда, представители профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда.

В четверг, 6 июня, в Выборге пройдет семинар "Основные тенденции развития и методы совершенствования трудового законодательства в области охраны труда". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятие организовано ГАОУ ДО ЛО "Центр опережающей профессиональной подготовки "Профстандарт", при поддержке комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и администрации Выборгского района.

Для участия в семинаре приглашаются руководители организаций, специалисты по охране труда, представители профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда.

Будут рассматриваться механизмы предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в целях повышения осведомлённости работодателей в области законодательных изменений трудового законодательства.

Во время проведения мероприятия планируется выставка современных средств индивидуальной защиты, специальной литературы и нормативных правовых актов по охране труда.

Участие в семинаре бесплатное. Все слушатели семинара получат информационные материалы и сертификаты участников.

Об участии в семинаре необходимо сообщить до 3 июня 2019 г., направив заявку по тел./факсу: (881378) 2-74-60, (881378) 259-95, или на адрес электронной почты olga.shashkina@vbgregion.ru.

Адрес мероприятия: г. Выборг, пр. Ленина, дом 20 (в здании Дома Культуры Выборгского муниципального района).

Начало семинара в 11.30, (с 11.00 регистрация участников).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО