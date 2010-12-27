"Тихий вечер танца" на Театральной олимпиаде

Постановки Уильяма Форсайта — это исследование возможностей памяти тела, это концептуальная строгость, точность линий. Для "Тихого вечера танца" Форсайт придумал нечто, по форме напоминающее концерт камерной музыки. Семь лондонских танцоров представят старые и новые работы хореографа на сцене Михайловского театра. Этот вечер превратится в доверительную беседу о том, как видит мир человек, посвятивший свою жизнь танцу.
Место: Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1)
Цена: 2500-10 000 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: theatreolympics2019
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