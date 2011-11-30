"Тампа" Василевского уступила "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" российского голкипера Андрея Василевского уступила "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вратарю удалось отразить от ворот 29 бросков со стороны соперников. "Тампа" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Василевский отразил 29 бросков. Игра завершилась с результатом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе команды победителей отличились на 8, 26, 34, 55 минутах спортсмены Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. Им ответили на 16 и 58 минутах Брэндон Хагель и Никита Кучеров.

Напомним, что одноклубники Василевского по "Тампе" Владислав Наместников и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями в матче.

Никита Кучеров в матче с "Флоридой" отдал шестой результативный пас в новом сезоне НХЛ.

Фото и видео: YouTube / Tampa Bay Lightning