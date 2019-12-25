"Талибан"* заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем

Мохаммад Наим дал оценку отношения талибов с соеедними странами.

"Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) заявило о хороших отношениях с Россией и Китаем. Об этом в интервью телеканалу Бейрута Al Mayadeen рассказал глава политического офиса радикального движения Мохаммад Наим.

Китай - соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России...нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами. Мохаммад Наим, лидер политического офиса талибов

Напомним, что постоянный представитель России при ООН Василия Небезня 18 августа заметил, что Москва судит о талибах по их действиям. Дипломат полагает, что анализа обстановки в Афганистане требуется время. Владимир Путин 20 августа призвал не допустить распространения боевиков за пределами Афганистана.

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