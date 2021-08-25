Амрулла Салех дал интервью телеканалу News18.

Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства. В телефонном интервью местному телеканалу News18 Амрулла Салех рассказал о том, что на Кабул оказывалось давление со стороны Вашингтона. Он уточнил, что США фактически признали влияние талибов на переговорах, которые прошли в Катаре. Именно этот фактор чиновник ответил как причину падения администрации президента Ашрафа Гани.

Талибы использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевило пакистанцев оказывать помощь "Талибану". Амрулла Салех, вице-президент Афганистана

Салех уточнил, что в Дохе (страна Катар) переговоры легализовали талибов, которые в свою очередь не сохранили верность своему слову. В Кабуле полагают, что за последние два года страна подверглась давлению со стороны американцев, которые шантажировали власти. Они якобы ставили ультиматум о том, что если заключенные боевики не будут освобождены, то США сократят Афганистану помощь.

Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков. Амрулла Салех, вице-президент Афганистана

Минобороны эвакуирует граждан РФ и Украины из Афганистана.

Видео: YouTube / News18 India