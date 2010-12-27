"Заходите!": генконсул США покинул резиденцию на Гродненском переулке

Консульство США в Петербурге закрылось 31 марта.

Американские дипломаты уже неделю не появлялись в здании генконсульства в Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Сегодня, 27 апреля, стало известно, что резиденция генерального консула США, которая расположена в Гродненском переулке Санкт-Петербурга, полностью освобождена американскими дипломатами. В здании, на данный момент, присутствуют только охранники соответствующего российского предприятия. Предписание освободить особняк было назначено в срок до 30 апреля

Напомним, что в марте США выслали 60 российских дипломатов и закрыли представительство нашей страны в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". В ответ, в том числе, было принято решение закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV