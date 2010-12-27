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"Мы верим в лучшее": в последний день в консульстве США дипломаты устроили пир
Сегодня, 19:25
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ProkVad
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"Мы верим в лучшее": в последний день в консульстве США дипломаты устроили пир

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Пиццу доставили к зданию генконсульства США.

К зданию Генерального консульства США курьер привез 21 коробку пиццы. Сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП. 

Сегодня, 30 марта, в последний день нахождения в здании Генерального консульства США дипломаты решили устроить прощальный вечер и заказали 21 коробку пиццы с надписью: "Мы верим в лучшее". Известно, что доставленные коробки забрал сотрудник консульства. Он вышел из внутреннего двора с тележкой, на которую и была погружена пицца.

Напомним, что вчера, 29 марта, по распоряжению МИД России 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 31 марта. Генконсульство США в Петербурге закрывается. Это ответные меры МИД на высылку из штатов 60 российских дипломатов и закрытие Генконсульства РФ в Сиэтле.

Ранее сообщалось, что сборы американских дипломатов начались с утра, они начали вывозить вещи с Фурштатской улицы. Кроме того, сотрудники дипведомства США должны освободить помещение резиденции в Гродненском переулке.

Также сегодня сообщалось о том, что госдеп США предупредил о последствиях закрытия консульства США в Петербурге.

Фото: 78ru

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Теги: консульство , консульство сша , пицца , спб , сша , фурштатская
Категории: Лента новостей Новости СПб Мировые новости

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