"Мы верим в лучшее": в последний день в консульстве США дипломаты устроили пир

Пиццу доставили к зданию генконсульства США.

К зданию Генерального консульства США курьер привез 21 коробку пиццы. Сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Сегодня, 30 марта, в последний день нахождения в здании Генерального консульства США дипломаты решили устроить прощальный вечер и заказали 21 коробку пиццы с надписью: "Мы верим в лучшее". Известно, что доставленные коробки забрал сотрудник консульства. Он вышел из внутреннего двора с тележкой, на которую и была погружена пицца.

Напомним, что вчера, 29 марта, по распоряжению МИД России 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 31 марта. Генконсульство США в Петербурге закрывается. Это ответные меры МИД на высылку из штатов 60 российских дипломатов и закрытие Генконсульства РФ в Сиэтле.

Ранее сообщалось, что сборы американских дипломатов начались с утра, они начали вывозить вещи с Фурштатской улицы. Кроме того, сотрудники дипведомства США должны освободить помещение резиденции в Гродненском переулке.

Также сегодня сообщалось о том, что госдеп США предупредил о последствиях закрытия консульства США в Петербурге.

Фото: 78ru