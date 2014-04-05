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"Сочи" в КХЛ обыграл рижское "Динамо"

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Матч завершился со счетом 3:2.

"Сочи" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги обыграл на домашнем льду рижское "Динамо". Матч завершился в овертайме с результатом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0). Заброшенными шайбами со стороны клуба победителей отметились на 2, 13 и 62 минутах встречи Дмитрий Колготин, Никита Феоктистов и Янис Якс. Гости ответили оппонентами на 8 и 56 минутах за счет реализованного дубля спортсмена по имени Николай Елисеев.

Напомним, что "Сочи" прервал серию из шести поражений в КХЛ. "Леопарды" также одержали свою первую победу под руководством нового главного тренера Андрея Назарова. Специалист возглавляет клуб с 30 сентября.

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Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб "Сочи"
 

Теги: динамо, дубль, кхл, овертацм, рига, сочи
Категории: Хоккей, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня, Спорт,

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