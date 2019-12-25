Оператор СП-2 может обжаловать решение суда по газовой директиве

Накануне Nord Stream AG проиграла суд по делу об освобождении газопровода от требований акта ЕС.

Компания Nord Stream AG может обжаловать решение об отказе в исключении "Северного потока - 2" из газовой директивы ЕС. Об этом информирует пресс-служба Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

Днем ранее компания проиграла суд по делу об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Данный акт предполагает, что СП-2 не может быть использован в полную силу, если оператор и поставщик "голубого топлива" является одним и тем же лицом. В таком случае суд требует, чтобы 50 процентов транспортных мощностей выделялись для поставок сторонними игроками.

Компанию-оператора это не утроило. По заявлению Nord Stream AG "Северный поток - 2" должен быть исключен из-под действия газовой директивы Европейского союза. В суде подчеркнули ,это можно было осуществить, если бы подключение газа было завершено до 23 мая 2019 года.

Ранее читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали попытку канцлера ФРГ Ангелы Меркель угодить Украине в вопросе газопровода "Северный поток - 2".

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock