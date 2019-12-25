Суд в Германии не освободил "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС

Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение инстанции.

Суд в Германии не освободил "Северный поток-2" от норм газовой директивы Евросоюза. Об этом рассказали журналисты ТАСС. Они подчеркнули, что российская компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором строительства газового проекта, приняла решение инстанции. В ближайшее время специалисты будут оценивать это постановление.

Напомним, что среди европейских норм существует запрет на владение добывающей компании газопроводом, который приходит на территорию ЕС. Для "Газпрома" это будет значить то, что резервуар может быть заполнен не более чем на 50% от его объема. Остальные мощности трубопровода будут резервироваться для независимого поставщика.

Жителей ФРГ возмутили обещания помочь Украине с "Северным потоком - 2".

Фото: Pixabay.com