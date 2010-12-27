"Сердечные" ножи "воткнулись" в питерскую сцену

На сцене "Театра на Литейном" проходят гастроли. Петербургские зрители смогли увидеть совместную постановку Рязанского театра драмы и WOLFGANG BORCHERT THEATER / Вольфганг Борхерт театра (г. Мюнстер, Германия). Спектакль "Сердца и ножи" поставлен по пьесе Генриха фон Клейста "Семейство Шроффенштейн" (трагикомедия в 2-х действиях, режиссер — Таня Вайднер)

Генрих фон Клейст жил 200 лет назад. Он писал пьесы, которые с успехом идут сейчас во всех театрах мира. Его пьеса "Семейство Шроффенштейн" (в сценической версии - "Сердца и ножи") по сюжету напоминает шекспировскую "Ромео и Джульетту". Есть два клана, два ответвления семьи. Они враждуют.

С одной стороны — дом Россиц, клан графа Руперта. С другой стороны — дом Варванда, клан графа Сильвестра. Однако дети враждующих кланов полюбили друг друга. Сын графа Руперта, Оттокар, из дома Россиц — влюблен в Агнесу, дочь графа Сильвестра из Варванда.

Между кланами идет война не на шутку. В реке обнаружили труп мальчика. Подозревают, что это сделали убийцы из противоположного клана. Начинаются взаимные обвинения и убийства.

Зритель переносится то в покои одного семейства, то в апартаменты другого. Декорации — передвижные "шкафы"-ниши, на фоне которых или из которых вещают герои. Деревянная рамка, которую выкатывают на сцену, играет роль беседки: в ней происходят любовные истории.

Герои одеты подчеркнуто шаржированно. Клоунский грим, обильные белила на лице, банты, розочки, шарфы — это зловещий "цирк", в котором зреют интриги, совершаются убийства.

Торжественно "военный" шаг слуг, тюремные робы на героях, решетки на мебели — вероятно, отсылают к тоталитарному прошлому государств, России и Германии.

Спектакль идет на двух языках. Все семейство графа Руперта разговаривает на русском. Все семейство графа Сильвестра — на немецком. (Перевод немецкого текста проецируется на сцену, чтобы было понятно русскоязычному зрителю.)

Нравы и способы управления народом обоих графов — диктаторские. Кто-то может увидеть в их общении аллюзию на противостояние Гитлера и Сталина. Оба враждующих графа в конце не только убивают своих детей (читай "свой народ"), но и пытаются убить друг друга. Однако попытки взаимного убийства двух диктаторов заканчиваются их зловещим смехом. "Воскрешение" "отцов народа", их взаимные объятия, возможно, отсылают к тому, что идеи нацизма и тоталитаризма не умерли и по-прежнему популярны, а между вышеупомянутыми диктаторами было много общего.

Название спектакля — "Сердца и ножи". "Сердца" — это отношения героев и их любовь. "Ножи", как символ убийства и казни — мелькают в руках героев как самый популярный вариант решения любых проблем, а сцена окрашивается в красный цвет чаще, чем в другие цвета.

Обидное непонимание, трагические совпадения, традиция решать все вопросы насилием, тоталитарное мышление... Отрезанная кукольная голова или палец на сцене выглядят не так уж и страшно. Однако если после спектакля открыть новостийную ленту в интернете, то сюжеты про физические расправы с политическими противниками там — одна из самых популярных тем, и становится не по себе.

Драматург Клейст, видимо, не имел четкого ответа, как решать подобные социальные и политические проблемы между людьми. Он просто писал пьесы, а в ноябре 1811 года застрелил свою смертельно больную подругу (с ее же согласия), а затем себя. В предсмертной записке он сообщил, что отправляется вместе с подругой в "великое путешествие в неведомое".

Спектакль "Сердца и ножи", который увидели петербургские зрители, получил много заслуженных наград на театральных фестивалях. В ролях — российские и немецкие актеры, которые смогли договориться и понять друг друга и пытаются научить тому же зрителей.

Автор: Родион Чепалов

Фото: социальные сети