"Рейнджерс" победили "Эдмонтон", Панарин и Тарасенко не смогли забить в серии буллитов

Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

"Нью-Йорк Рейнджерс" победили "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские спортсмены Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не смогли забить в серии буллитов. Игра завершилась с результатом 5:4 (1:4, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. В основное время в составе команды победителей дублем на 14 и 27 минутах отметился Крис Крайдер. Дополнительно по шайбе в ворота оппонентов забросили Алексис Лафренье (42) и Мика Зибанежад (54). Со стороны хозяев стадиона отличились Райан Нюджент-Хопкинс (8), Тайсон Бэрри (13), Дерек Райан (13) и Леон Драйзайтль (19). В серии буллитов у "Эдмонтона" ворота соперника поразил хоккеист Нюджент-Хопкинс, у "Рейнджерс" забили Каапо Какко и Лафренье.

Российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 22 минуты 13 секунд. Он запомнился зрителям двумя результативными передачами. Российский нападающий Владимир Тарасенко сыграл 16 минуты 44 секунды, но не набрал никаких очков не набрал. На счету голкипера из "Рейнджерс" Игоря Шестеркина записано 25 сейвов. Таким образом клуб из Нью-Йорка получил 74 очка в 55 проведенных матчах и довел победную серию до семи игр. В следующем выездном матче "синерубашечники", намеченном на 19 февраля, выступят на льду против "Калгари Флэймз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET