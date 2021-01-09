Ларри Джонсон рассказал о том, чего не понимают власти США.

Вашингтон дает ложную информацию об успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист прокомментировал недавнее выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена о возвращении армией киевского режима половины потерянной территории. Ларри Джонсон также отметил, что американское правительство не понимает оборонительную тактику России.

Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на "прогресс", не совершенный Украиной. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom