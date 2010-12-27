"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа. Такую позицию высказал глава компании Андрей Коболев. Он заявил, что не видит смысла продления соглашения с "Газпромом" на действующих условиях. Специалист не понимает по какой причине государству может быть выгодно продление старого договора.
Должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором
объясняет чиновник
Спикер добавил, что раз российские политики хотят видеть лишь краткосрочные отношения по транзиту газа, то Украина готова отстаивать свою позицию. На данный момент оператор передал в Россию проект контракта, который устраивает местный бизнес. На "суррогатные" варианты чиновники соглашаться не намерены.
Следом за подписанием бумаг последует обсуждение доступных мощностей трубопроводов, их количество, варианты и способы оплаты тарифов и сроков поставок.
Ранее Piter.tv писал о том, что сторонники Трампа пытались сменить руководство "Нафтогаза".
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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