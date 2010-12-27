Украинцы намерены добиваться соглашения по новым условиям.

"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа. Такую позицию высказал глава компании Андрей Коболев. Он заявил, что не видит смысла продления соглашения с "Газпромом" на действующих условиях. Специалист не понимает по какой причине государству может быть выгодно продление старого договора.

Должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором объясняет чиновник

Спикер добавил, что раз российские политики хотят видеть лишь краткосрочные отношения по транзиту газа, то Украина готова отстаивать свою позицию. На данный момент оператор передал в Россию проект контракта, который устраивает местный бизнес. На "суррогатные" варианты чиновники соглашаться не намерены.

Следом за подписанием бумаг последует обсуждение доступных мощностей трубопроводов, их количество, варианты и способы оплаты тарифов и сроков поставок.

Ранее Piter.tv писал о том, что сторонники Трампа пытались сменить руководство "Нафтогаза".

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