Бизнесмены хотели заключить с Украиной сделки, выгодные их компаниям.

Сторонники Трампа пытались сменить руководство "Нафтогаза". Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным иностранных коллег, в планах бизнесменов было добиться заключения выгодных контрактов компании с американскими энергетическими предприятиями. Их в свою очередь контролируют близкие друзья Трампа.

Предположительно, махинации проводились при участии приближенных к президенту США и его адвокату Рудольфу Джулиани. Двое из подозреваемых являются уроженцами СССР. Речь идет о предпринимателях Игоре Фрумане и Льве Парнасе, атакже о "нефтяном магнате" из Флориды, которого зовут Гарри Сарджинт III.

AP полагает, что бизнесмены поддерживали Республиканскую партию США, в том числе и материально. Весной 2019 года они пытались повлиять на руководство украинского "Нафтогаза". Предприниматели надеялись сместить председателя правления Андрея Коболева и заменить его Андреем Фаворовым, который занимает должность директора по интегрированному газовому бизнесу.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз Украины" рассчитал новый тариф на транзит российского газа в Европу.

Видео:YouTube/CNBC, Bloomberg Markets and Finance