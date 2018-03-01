Доковый и Торговый мосты закроют из-за капитального ремонта

Обе переправы будут недоступны для автомобилистов и пешеходов.

В Кронштадтском и Адмиралтейском районах из-за капитальных ремонтов полностью перекроют движения на Доковом и Торговом мостах. Обе переправы будут недоступны для автомобилистов и пешеходов, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Доковый мост через Петровский канал будет недоступен с 9 августа по 1 сентября 2019 года. Он был открыт в середине XIX века и является памятником культурного наследия федерального масштаба. С 2018 года мост находится на капитальном ремонте, его полностью разбирали.

Торговый мост закроют с 9 августа 2019 по 20 мая 2020 года. Также будут недоступны территории на обоих берегах Крюкова канала на пересечении с улицей Союза Печатников. На объекте пройдет капремонт: рабочие установят монолитную железобетонную плиту на существующее металлическое пролетное строение и заменят опорные части. Кроме того, требуется отреставрировать гранитные элементы и обустроить новое гранитное парапетное ограждение. Фонари и светильники будет реставрировать в мастерской, а на мосту уложат новое асфальтное полотно.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что движение по Зеленому и Верхнему Лебяжьему мостам ограничат из-за ремонта в полмиллиарда рублей.

Фото: "Мостотрест" / ВКонтакте