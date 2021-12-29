"Миннесота" обыграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Счет составил 3:2 в пользу "Миннесоты".

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" победила "Бостон" со счетом 3:2.

Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди отличились в составе победителей. Две шайбы в ворота соперников со стороны "Бостона" забили Тейлор Холл и Брэд Маршан.

Таким образом, "Миннесота" заняла пятое место на "Западе", набрав 42 очка. У "Бостона" насчитывается 36 очков. Команда расположилась на восьмой позиции на "Востоке".

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Видео: YouTube / PRO Hockey