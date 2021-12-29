"Миннесота" обыграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" победила "Бостон" со счетом 3:2.
Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди отличились в составе победителей. Две шайбы в ворота соперников со стороны "Бостона" забили Тейлор Холл и Брэд Маршан.
Таким образом, "Миннесота" заняла пятое место на "Западе", набрав 42 очка. У "Бостона" насчитывается 36 очков. Команда расположилась на восьмой позиции на "Востоке".
Ранее мы писали, что "Флорида" обыграла "Калгари" в НХЛ.
Видео: YouTube / PRO Hockey
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все