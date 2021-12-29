"Флорида" обыграла "Калгари" в НХЛ

Вратарь Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча.

"Флорида" выиграла у "Калгари" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эф-Эл-Эй" Лайв-Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча. Россиянин отразил 47 бросков из 49. Для него эта победа стала 15-й в нынешнем сезоне. Защитник "Калгари" Никита Задоров отметился голевой передачей.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергей Бобровский провел за "Флориду" 22 матча, в которых пропустил 51 шайбу.

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Видео: YouTube / PRO Hockey