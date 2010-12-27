"Метрострой" сфотографировал станции Фрунзенского радиуса

До открытия остался месяц.

В среду, 31 июля компания "Метрострой" опубликовала фотографии строящихся станций петербургской подземки. "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должны открыть первого сентября. Об этом сообщила ВК-сообщество компании.

На станции "Проспект Славы" вешают специальные зонты, монтируют стекла световых карнизов и остекляют павильоны. На "Дунайской" подготавливаются дорожки к мощению, а на "Шушарах" работают с площадками перед входом на станцию и монтируют лифты.

Напомним, что в интернете уже появилялись первые фотографии строящейся станции петербургского метрополитена "Дунайский проспект". Их опубликовал в своем Instagram один из рабочих подземки.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Зенит" и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: "Метрострой" / ВКонтакте