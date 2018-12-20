"Зенит" и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве

Одним из первых совместных проектов станет благотворительная акция "Синий квадрат".

В среду, 31 июля, два самых узнаваемых и значимых символа Петербурга футбольная команда "Зенит" и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве. Новость сообщили на официальном сайте "Зенита".

В сообщении отметили, что планируются разные формы сотрудничества. Например, футболисты "Зенита" смогут создавать картины в Эрмитаже, также на очереди выпуск совместной коллекции одежды.

"Благодарен клубу, игрокам, руководству, болельщикам. Отмечу, что в разные времена болельщики сине-бело-голубых поддерживали Эрмитаж. Регулярно посещаю "Газпром Арену", теперь мы будем ходить друг к другу в гости еще чаще" – отметил Михаил Пиотровский.

В рамках соглашения планируется проведение ряда выставок и мероприятий, направленных на популяризацию изобразительного искусства, музейных проектов, здорового образа жизни и спорта.

Благотворительная акция "Синий квадрат" станет одним из первых совместных проектов "Зенита" и Эрмитажа. Игроки футбольного клуба создадут свои варианты известной картины Казимира Малевича "Черный квадрат". После чего творчество футболистов петербургского клуба будет пожертвовано на проведение благотворительного аукциона.

Фото: vk.com/zenit