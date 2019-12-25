"Финикс" впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф НБА

Команда обыграла "Лос-Анджелес Клипперс".

"Финикс" впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках выездной игры команда с результатом 130:103 обыграла спортсменов из "Лос-Анджелес Клипперс".

Самым результативным игроком признан разыгрывающий "Финикса" Крис Пол. Спортсмен смог набрать 41 очко. Известно, что Дабл-даблы оформили его одноклубник Дэандре Эйтон (набрал 16 очков и 17 подборов), а также атакующий защитник из "Клипперс" Пол Джордж (21 очко и 10 подборов).

Напомним, что в настоящее время "Финикс" вышел победителем после серии четырех побед. Ранее в финале турнира НБА баскетболисты команды выступали в сезоне 1992-1993 годов. Тогда клуб проиграл "Чикаго". В финале текущего сезона "Финикс" выйдет против победителя пары "Атланта" - "Милуоки".

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