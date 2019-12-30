В Петербурге снова эвакуируют суды

Примечательно, что это уже девятый случай эвакуации с начала года.

В среду, 22 января, в Петербурге снова анонимные "минеры" вызвали эвакуации в судах города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Эвакуация уже коснулась Октябрьского, Сестрорецкого, Петроградского, Дзержинского и Петродворцового районного суда.

"Петродворцовый районный суд вернулся к работе", —отметили в сообщении.

Напомним, что что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются 8-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткоинов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

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