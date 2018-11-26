"Белавиа" отменила рейсы в страны ЕС и Калининград

Национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" отменил рейсы по 12 направлениям. Об этом информирует пресс-служба компании.
Согласно опубликованным данным, с 27 мая самолеты белорусского авиаперевозчика не будут летать в Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Варшаву, а также в Калининград.
Запрет на перелеты в перечисленные пункты назначения будет действовать до 30 октября 2021.
Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения.
из сообщения пресс-службы "Белавиа"
Напомним "Белавиа" также прекращает полеты в Лондон и Париж до конца октября. Такое решение было принято после запрета властей Великобритании и Франции летать своим воздушным судам в небе над Белоруссией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделает все, чтобы права Софии Сапеги были соблюдены.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все