"Белавиа" отменила рейсы в страны ЕС и Калининград

Под запрет попали 12 направлений, который включают восемь стран.

Национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" отменил рейсы по 12 направлениям. Об этом информирует пресс-служба компании.

Согласно опубликованным данным, с 27 мая самолеты белорусского авиаперевозчика не будут летать в Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Варшаву, а также в Калининград.

Запрет на перелеты в перечисленные пункты назначения будет действовать до 30 октября 2021.

Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения. из сообщения пресс-службы "Белавиа"

Напомним "Белавиа" также прекращает полеты в Лондон и Париж до конца октября. Такое решение было принято после запрета властей Великобритании и Франции летать своим воздушным судам в небе над Белоруссией.

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