"Белавиа" отказалась совершать рейсы в Крым

Белорусская авиаперевозчик "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом глава авакомпании Игорь Чергинец сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
По его словам, для совершения полетов должно быть политическое признание мировым сообществом Крыма как части Российской Федерации.
В Крым пока летать не будем. Во-первых, должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть.
Игорь Чергинец, гендиректор "Белавиа"
Он подчеркнул, что даже в то время, когда Крым принадлежал Украине, "Белавиа" отправляла туда рейсы с перерывами. Это было связано с некими коммерческими вопросами.
Ранее национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" отменил рейсы по 12 направлениям будет действовать до 30 октября 2021.
Видео: Youtube / Соловьев LIVE
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