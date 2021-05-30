"Белавиа" отказалась совершать рейсы в Крым

Глава авиакомпании ждет политического признания Крыма как части РФ.

Белорусская авиаперевозчик "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом глава авакомпании Игорь Чергинец сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По его словам, для совершения полетов должно быть политическое признание мировым сообществом Крыма как части Российской Федерации.

В Крым пока летать не будем. Во-первых, должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть. Игорь Чергинец, гендиректор "Белавиа"

Он подчеркнул, что даже в то время, когда Крым принадлежал Украине, "Белавиа" отправляла туда рейсы с перерывами. Это было связано с некими коммерческими вопросами.

Ранее национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" отменил рейсы по 12 направлениям будет действовать до 30 октября 2021.

Видео: Youtube / Соловьев LIVE