"Белавиа" обещает вернуть клиентам деньги в полном размере.

Белорусы устремились в авиакассы в попытке сдать билеты. Об этом рассказали местные журналисты из Telegram-канала "Sputnik Беларусь". Ранее авиаперевозчику "Белавиа" пришлось отменить несколько направлений полетов в десятки европейских городов. В частности, не будут осуществлены перелеты в российский Калининград, а также Милан, Варшаву, Вену, Ганновер, Амстердам и Барселону. Ситуация связана с закрытием воздушного пространства ряда стран для республиканских авиакомпаний. Ограничения на Минск наложены после экстренной посадки борта Ryanair и ареста Романа Протасевича.

Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам. сообщение "Белавиа"

На размещенных в социальных сетях кадрах зафиксировано, как белорусы создали длинные очереди в билетные кассы воздушного оператора, чтобы вернуть денежные средства. Затраты клиентов компания обещает возместить в полном объеме.

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Видео: Telegram/Sputnik Беларусь