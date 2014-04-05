"Барыс" забросил три безответные шайбы СКА в КХЛ

Матч завершился с результатом 3:0.

Казахстанский клуб "Барыс" забросил три безответные шайбы петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на ледовой арене в Нур-Султане. Встреча завершилась с результатом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). В ворота противников смогли забросить шайбы на 13, 15 и 59 минутах спортсмены Мэттью Фрэттин, Никита Михайлис и Олле Альсинг.

Голкиперу "Барыса" Йони Ортио удалось отразить 24 броска по воротам команды и провести свой второй "сухой" матч в текущем сезоне КХЛ. В настоящее время "Барыс" занимает шестую позицию в рейтинге Восточной конференции.

СКА прервал собственную трехматчевую победную серию. Клуб расположился на третьей строчке в таблице Западной конференции.

"Авангард" проиграл "Барысу" в матче КХЛ.

Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб "БАРЫС" / Нур-Султан

