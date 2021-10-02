"Амур" по буллитам победил рижское "Динамо" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2.

Хабаровская команда "Амур" по буллитам победила рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске. Встреча завершилась с результатом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Со стороны клуба победителей на 24 и 26 минутах матча отметились спортсмены Александр Горшков и Роман Любимов. При этом победный буллит реализовал Радан Ленц. Со стороны проигравших на ледовой арене отличились заброшенными шайбами в ворота противников на 27 и 46 минутах Кристапс Зиле и Николай Елисеев.

Напомним, что "Амур" выйдет на лед 4 октября в сражении против "Витязя" из Московской области. В этот же день хоккеисты из "Динамо" (Рига) в гостевом матче выйдут против "Адмирала" из Владивостока.

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Фото и видео: Вконтакте / КХЛ