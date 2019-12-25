"Ак Барс" победил "Торпедо" в матче КХЛ

Матч завершился с результатом 3:2.

Казанский клуб "Ак Барс" победил нижегородский "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме с результатом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Таким образом представители Татарстана продлили собственную победную серию до четврех встреч.

Со стороны клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 1, 32 и 65 минутах матча спортсмены Данис Зарипов, Джордан Уил и Кирилл Петров. В сборной хозяев ледовой арены отметились на 38 и 46 минутах Дамир Жафяров и Данил Веряев.

Напомним, что для хоккеиста Зарипова, сыгравшего 900-й матч за "Ак Барс", шайба стала 429-м в профессиональной карьере. По этому показателю он обошел двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова (428 голов) в рейтинге лучших отечественных снайперов в хоккее.

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