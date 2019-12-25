Российский вратарь Семен Варламов впервые в сезоне сыграл "на ноль".

"Айлендерс" победили "Оттаву" в матче НХЛ. Варламов впервые в сезоне сыграл "на ноль". Домашний матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился с результатом 3:0. Шайбы в ворота противников забросили на 50, 58 и 60 минутах спортсмены Скотт Мэйфилд, Андерс Ли и Зак Паризе (гол в пустые ворота).

Российский голкипер из "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов впервые в текущем сезоне НХЛ сыграл "на ноль". Россиянин вышел в стартовом составе в 20-й игр. Он одержал шестую победу.

Напомним, что "Айлендерс" набрали 63 очка в 61 проведенном матче. Команда занимает шестое место в списке Столичного дивизиона. "Оттава" с 49 очками за 63 встреч идет на предпоследнем, седьмом месте в рейтинге Атлантического дивизиона.

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