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Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"
Сегодня, 8:01
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Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"

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Игра закончилась со счетом 5:1.

Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 5:1. Со стороны команды победителей отличились на 23, 24, 28, 35 и 49 минутах Радим Зохорна, Джейк Гюнцел, Брайан Раст, Сидни Кросби и Евгений Малкин. Единственную шайбу в составе "Коламбуса" забросил на 9 минуте встречи Густав Нюквист.

Российский нападающий Евгений Малкин также записал на свой счет результативную передачу. К текущему моменту в активе хоккеиста записано 27 очков (12 шайб и 15 голевых передач) в 28 проведенных матчах текущего сезона. Выступающие за "Коламбус" защитник Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов не отметились в игре.

Таким образом "Питтсбург" набрал 87 очков в 64 матчах. Команда занимает вторую позицию в рейтинговой таблице Столичного дивизиона, а "Коламбус" расположился на пятой строчке с 67 очками в 64 встречах.

Гол Гурьянова принес "Далласу" победу против "Эдмонтона" в НХЛ.

Теги: евгений малкин, коламбус, нхл, питтсбург
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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