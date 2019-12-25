Игра закончилась со счетом 5:1.

Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 5:1. Со стороны команды победителей отличились на 23, 24, 28, 35 и 49 минутах Радим Зохорна, Джейк Гюнцел, Брайан Раст, Сидни Кросби и Евгений Малкин. Единственную шайбу в составе "Коламбуса" забросил на 9 минуте встречи Густав Нюквист.

Российский нападающий Евгений Малкин также записал на свой счет результативную передачу. К текущему моменту в активе хоккеиста записано 27 очков (12 шайб и 15 голевых передач) в 28 проведенных матчах текущего сезона. Выступающие за "Коламбус" защитник Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов не отметились в игре.

Таким образом "Питтсбург" набрал 87 очков в 64 матчах. Команда занимает вторую позицию в рейтинговой таблице Столичного дивизиона, а "Коламбус" расположился на пятой строчке с 67 очками в 64 встречах.

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