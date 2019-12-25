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Гол Гурьянова принес "Далласу" победу против "Эдмонтона" в НХЛ
Сегодня, 7:56
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Гол Гурьянова принес "Далласу" победу против "Эдмонтона" в НХЛ

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Матч закончился со счетом 5:3.

Гол Гурьянова принес "Далласу" победу против "Эдмонтона" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашний матч завершился с результатом 5:3. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 27, 28, 55, 55, 60 минутах Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Роопе Хинтц, Денис Гурьянов и Тайлер Сегин (гол в пустые ворота). От  "Эдмонтона" отличились на 17, 47 и 47 минутах спортсмены Кайлер Ямамото, Эвандер Кейн, Леон Драйзайтль.

Российский нападающий Денис Гурьянов забросил свою 11-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Также на счету форварда записано 18 результативных передач в 58 проведенных матчах. Его одноклубник и соотечественник Александр Радулов не сумел отличиться.

Напомним, что "Даллас" одержал вторую победу подряд. Хоккейный клуб набрал 73 очка в 62 матчах. Теперь команда занимает пятую строчку в рейтинге Центрального дивизиона. "Эдмонтон" с 75 очками за 64 игры идет на третьей позиции в списке Тихоокеанского дивизиона.

"Вашингтон" обыграл "Каролину", забили Овечкин и Кузнецов.

Теги: даллас, денис гурьянов, нхл, эдмонтон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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