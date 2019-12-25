Автор NYT сослался на спутниковые снимки, полученные Planet Labs.

Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16. Об этом заявил представитель издания New York Times Кристиан Триберт. В собственном Twitter-аккаунте он разместил спутниковый снимок, сделанный 3 октября. На кадре видео, что в местном международном аэропорту Гяндже размещены как минимум два истребителя F-16. Специалист напомнил, что Баку отрицает использование данных боевых самолетов в ходе вооруженного конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

В Гянджи в Азербайджане по меньшей мере два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs. Истребители, скорее всего, управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235 Кристиан Триберт, автор New York Times

Журналист уточнил, что он сделал вывод основываясь на сравнении визуальных характеристик ряда истребителей, включая работающие в ВВС Баку МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. Ранее в Минобороны Еревана заявили, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Эти данные опровергли как в Баку, так и Анкаре.

Удары турецких беспилотников по Карабаху показывают на улицах Баку.

Фото: Twitter/Christiaan Triebert