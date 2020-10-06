Удары турецких беспилотников по Карабаху показывают на улицах Баку

Удары турецких беспилотников по Нагорному Карабаху показывают на улицах Баку. Об этом рассказал местный журналист по имени Джейхун Аширов в собственном аккаунте в Twitter. По словам корреспондента, на цифровых билбордах в столице Азербайджана появились ролики с атакой иностранных дронов по региону конфликта.
Также на сайте Минобороны Азербайджана появился музыкальный ролик об использовании израильских систем запуска дронов-камикадзе IAI Harop. Подобные ролики местные военные регулярно размещают на сайте оборонного ведомства, чтобы расширить свою аудиторию.
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Видео: VK / АЗЕРБАЙДЖАН AZERBAYCAN БАКУ BAKU КАРАБАХ
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