Жителю подмосковного Жуковского предъявлено обвинение в кражах велосипедов

Мужчина вернулся на место преступления и совершил еще одно.

Правоохранительные органы по городскому округу Жуковский в Московской области завершили расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 20-летнего местного жителя в кражах велосипедов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД по региону. Специалисты установили, что мужчина находился в гостях у знакомой, когда на выходе из подъезда обнаружил кладовку. Он выбил ногой дверь и вынес из помещения двухколёсный транспорт. Спустя несколько часов правонарушитель вернулся на место преступления и совершил кражу ещё одного велосипеда.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемый пояснил оперативникам, что похищенное имущество он продал в скупку в Люберцах, а также в мастерскую по ремонту обуви в Раменском. Далее вырученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли транспортные средства, после чего велосипеды вернулись владельцам.

В Приморье полицейские установили личность школьницы, которая разбила стенку "умной" остановки.

Фото и видео: МВД Медиа